Stand: 07.12.2024 21:12 Uhr Oberliga: Dynamo Schwerin holt gegen Makkabi Berlin einen Punkt

Die SG Dynamo Schwerin hat zu Hause gegen TuS Makkabi Berlin 1:1 (1:1) Unentschieden gespielt. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit - die Gäste aus Berlin gingen nach einer Viertelstunde durch Kanto Fitiavana in Führung (15.). In der 32. Minute traf Nicklas Klingberg zum Ausgleich. Für Klingberg ist es das vierte Saisontor. Dynamo Schwerin bleibt nach dem Punktgewinn in der Tabelle auf Platz 13.

Der FC Anker Wismar hat das Auswärtsspiel bei Sparta Lichtenberg verloren. Mit 1:2 (0:1) unterlag Anker auswärts beim Tabellensechsten. Pascal Breier traf erst in der Nachspielzeit zum 1:2 (90.+4). Anker steht in der Tabelle auf Platz zehn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.12.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin