Stand: 10.01.2025 06:54 Uhr Nordwestmecklenburg: Löschfahrzeuge für Freiwillige Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Upahl und Gägelow sowie der Stadt Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg haben am Donnerstagnachmittag jeweils ein Löschfahrzeug bekommen. Insgesamt kosteten die knapp 1,5 Millionen Euro. Innenminister Christian Pegel (SPD) und Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) haben die Fahrzeuge übergeben. Die Hälfte der Beschaffungskosten haben Landkreis und Land bezahlt. Gleichzeitig wurde ein Anbau am bestehenden Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Upahl eingeweiht. Aufgrund mehrerer neuer Fahrzeuge musste das Gerätehaus vergrößert werden. Der knapp 350.000 Euro teure Anbau wurde in knapp sieben Monaten errichtet. Er ist bereits seit August 2024 fertiggestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg