Nordwestmecklenburg: CDU wohl stärkste Fraktion im Kreistag

Trotz des Wahlsieges der AfD im Landkreis Nordwestmecklenburg wird wohl die CDU die stärkste Fraktion für den Kreistag stellen. Möglich wird das, weil unter anderem René Domke - Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag und seit 2014 für die FDP im Kreistag - mit der CDU zusammenarbeiten will. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl 16 Sitze erhalten, die CDU 14. Um eine Mehrheit zu erlangen, wurde im Hintergrund sondiert. Die FDP ist mit zwei Sitzen im neuen Kreistag vertreten. Auf Anfrage von NDR 1 Radio MV bestätigte Domke, dass er und Jörg Autrum sich der CDU-Fraktion anschließen werden. Da auch Michael Pagel von den Freien Wählern in die CDU-Fraktion wechseln will, kommt diese dann auf 17 Sitze. Damit hat sie dann einen Platz mehr als die AfD im Kreistag. Dessen konstituierende Sitzung ist für den 18. Juli angesetzt.

