Stand: 07.10.2024 16:40 Uhr Neuer Campingplatz in Schwerin geplant

Südlich des Schweriner Sees soll ein neuer Seepark entstehen: Ein Campingplatz mit Bootsanleger und Tiny-Häusern für Urlauber. Außerdem soll dort an der alten Gaststätte "Zur Fähre" ein neuer Anleger für die Ausflugsschiffe der weißen Flotte gebaut werden. Das Konzept wird derzeit noch in den Ausschüssen der Stadt diskutiert. Auch die Stadtvertretung muss noch grünes Licht geben. Die "Alte Fähre" liegt seit einem Brand in den 1990ern brach, ein Konzept für die Fläche direkt am Schweriner See mit Wohnungen fand keine Mehrheit. Die Fläche um das abgebrannte Gasthaus ist rund einen Hektar groß: Sie liegt direkt an der B321, nur wenige Kilometer von der Auffahrt zur nächsten Autobahn entfernt. Außerdem bietet sie einen direkten Zugang zum Schweriner See und zum Störkanal. Das macht diese Fläche für Investoren sehr attraktiv.

