Stand: 13.05.2025 06:34 Uhr Wismarer Studierende gewinnen Kreativen-Preis in New York

Wismarer Studierende sind in New York ausgezeichnet worden. Fabian Gröger und Sara Scholl haben den Young Ones ADC 2025 gewonnen. Beide nahmen den Preis persönlich in der Sony Hall in New York entgegen. Sie erhielten die Auszeichnung für ihr Kunstprojekt "Erinnerung meiner Jugend". Das Projekt entwickelten Gröger und Scholl an der Hochschule Wismar. Dabei handelt es sich um ein analoges Fotoalbum mit echten Fotos aus Grögers Kindheit. Das analoge Fotoalbum ist darüber hinaus mit KI generierten Bildern ergänzt worden. Die Arbeit der Wismarer hatte bereits den Art Directors Club-Wettbewerb – einen Wettbewerb der Kreativen-Branche - auf deutscher und europäischer Ebene gewonnen. Der Young Ones ADC Award in New York wird von der The One Club of Creativity ausgelobt. Das ist eine der führenden Organisationen auf dem Gebiet der Förderung von kreativer Originalität, handwerklicher Qualität und kulturell gesellschaftlichem Kontext.

