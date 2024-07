Stand: 01.07.2024 14:46 Uhr Neue Fraktion im Kreistag Ludwigslust-Parchim

Drei etwa gleichstarke Fraktionen werden künftig die Geschicke im Landkreis Ludwigslust-Parchim bestimmen. Mit der Fraktion "Die Zukunft LUP" gibt es ein neues Bündnis im Kreistag. Der gehören alle zwölf gewählten Mitglieder der SPD an. Außerdem fünf der sechs Mitglieder der Partei Die Linke. Denn die ehemalige Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow hat entschieden, nicht in der neuen Fraktion mitzuarbeiten. Aus persönlichen Gründen heißt es von der Partei Die Linke. Ihren Sitz im Kreistag behält Angelika Gramkow. Auch Sven Stöter von der Wählergruppe "Vorwärts Altkreis Hagenow" und Marco Rexin von "Wir leben Demokratie" gehören zum neuen Kreistags-Bündnis. Geleitet wird das von einer Doppelspitze: Landesjustizministerin Jaqueline Bernhardt (Die Linke) und Margret Seemann (SPD). Stärkste Kraft im Kreistag Ludwigslust-Parchim ist die CDU mit 20 Sitzen. Die nun neugegründete Rot-Rote Fraktion "Die Zukunft LUP" hat mit 19 genauso viele Mitglieder wie die AfD. Die konstituierende Sitzung des Kreistages ist am 18. Juli im Parchimer Solitär.

