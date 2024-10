Stand: 12.10.2024 08:12 Uhr Nahe Gadebusch: 58-Jähriger stirbt bei Unfall auf B104

Auf der B104 zwischen Gadebusch und Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Freitagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der 58-jährige Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto. Es überschlug sich und blieb auf der Seite im Graben liegen. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Unfallsachverständiger soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die B104 war für fast fünf Stunden gesperrt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.10.2024 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg