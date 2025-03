Stand: 11.03.2025 14:13 Uhr Nach Polizeieinsatz an Schweriner Schule: Tatverdächtiger gefasst

Nach dem Polizeieinsatz an der Schweriner Regionalschule "Campus am Turm" hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 45-Jähriger soll am Montagmorgen Schülerinnen und Schüler an der Schule nach einem Streit mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Laut Polizei wurde der mutmaßliche Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag vorläufig festgenommen. Er sei bereits polizeibekannt. Bei der Wohnungsdurchsuchung seien Beweismittel festgestellt worden, die der Tatverdächtige bei der Bedrohung dabei gehabt haben soll. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 11.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin