Polizei sucht Zeugen nach Bedrohungslage an Schweriner Schule Stand: 10.03.2025 15:10 Uhr An der Regionalschule "Campus am Turm" im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz sollen Schülerinnen und Schüler am Montagvormittag von einem Mann bedroht worden sein. Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen.

Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einer möglichen Bedrohungslage an die Regionalschule "Campus am Turm" im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz gerufen. Gegen 10 Uhr soll ein Unbekannter nach Angaben der Polizei Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof zunächst verbal bedroht und später auch geschubst haben. Dabei soll er einen nach Aussage der Schüler waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben. Verletzt wurde demnach zufolge niemand, der Tatverdächtige konnte den Angaben zufolge flüchten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise



Der Mann konnte den Schulhof ersten Erkenntnissen nach in Richtung Kepplerstraße verlassen. Die Suche nach dem Tatverdächtigen in der näheren Umgebung und einem nahe gelegenen Wohnhaus, in dem er zunächst vermutet wurde, blieb zunächst ergebnislos. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann spricht laut Polizei akzentfrei deutsch und ist offenbar



30 bis 40 Jahre alt

macht einen ungepflegten Eindruck

trägt Drei-Tage-Bart

ist etwa 1,70 Meter groß

bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer schwarz-orangefarbene Hose und einem Cappy

Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Wer Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, ist gebeten, sich bei der Polizei Schwerin, der Internetwache Meckenburg-Vorpommern oder jeden anderen Polizeidienstelle zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.03.2025 | 16:00 Uhr

