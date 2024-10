Stand: 21.10.2024 14:35 Uhr Nach Fall in Boizenburg: Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern

Die Polizei in Westmecklenburg warnt vor dubiosen Handwerkern - vor allem bei besonders günstigen Angeboten. Erst am vergangenen Wochenende hatten sich in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fünf mutmaßliche Betrüger als Handwerker ausgegeben und einem Rentner-Ehepaar Hilfe für ihr Gartenhaus angeboten. Das Paar willigte zunächst auch ein, wurde dann aber misstrauisch und rief die Polizei. Die Rentner stellten anschließend fest, dass ihr Gartenhaus beschädigt worden war. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf Betrug und wegen Sachbeschädigung. Die Tatverdächtigen, teils bereits polizeibekannt, stammen aus Rumänien, Ungarn und Deutschland.

