Stand: 16.09.2024 16:53 Uhr Schwerin: Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Eine 74-Jährige in Schwerin ist offenbar Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei hatten unseriöse Handwerker in der vergangenen Woche bei ihr geklingelt und eine Fassadenreinigung an ihrem Haus angeboten. Nach der erledigten Arbeit forderten sie 15.000 Euro von ihr - und damit deutlich mehr als vorher mündlich vereinbart, so die Besmten. Die Frau zahlte den Angaben nach das Geld. Später bemerkte sie, dass auch mehrere Wertgegenstände aus ihrem Haus in der Neumühler Straße verschwunden waren. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betruges und Diebstahls. Die beiden Handwerker werden sollen etwa 1,85m groß sein und dunkle Arbeitskleidung tragen. Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter der Telefonnummer (0385) 5180 22 24 entgegen.

