Nach Brand in Wismar: Bewohner zurück in Wohnungen

In Wismar hat es am Sonnabend in einem Reihenhaus gebrannt. Laut Polizei mussten 20 Bewohner ihre Wohnungen verlassen, mittlerweile konnten diese wieder zurück. Das Feuer war gegen 23:30 Uhr in einem Keller des Reihenhauses in der Altstadt ausgebrochen. Einer der Bewohner bemerkte den Rauch und alarmierte sofort die Feuerwehr. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie konnten den Brand frühzeitig löschen und so verhindern, dass die Flammen auch auf andere Räume übergriffen.

Laut Feuerwehr gibt es aktuell noch Einschränkungen mit den Versorgungsleitungen. Wie es genau zu dem Feuer kam, sei noch nicht klar, heißt es von der Polizei. Sie ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

