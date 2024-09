Stand: 12.09.2024 16:29 Uhr Nach Beschwerden: Sauberere Dixi-Toiletten hinter Schweriner Rathaus

Die öffentlichen Toiletten hinter dem Schweriner Rathaus waren in den vergangenen Wochen für einige Besucher eher abschreckend - nach einigen Beschwerden gelobt die Stadtverwaltung jetzt Besserung. Eine Stadtsprecherin sagte, die als Übergangslösung aufgestellten Dixi-Toiletten werden nun täglich gereinigt und alle zwei Tage entleert. Durch viele Gäste und Veranstaltungsbesucher seien sie in den vergangenen Wochen überbeansprucht worden. Die Dixi-Toiletten wurden als Ersatz für die Toilettenanlage aufgestellt. Die muss nach einem Brand saniert werden. Die Sanierung dauert voraussichtlich bis Ende des Monats, so die Sprecherin weiter.

