Mutmaßlicher Drogendealer fliegt wegen Soft-Air-Waffe auf

In Boizenburg ist am Freitagabend ein mutmaßlicher Drogendealer wegen einer Soft-Air-Waffe aufgeflogen. Laut Polizei meldete eine Zeugin, dass jemand in einer größeren Menschengruppe hinter einem Supermarkt einen pistolenähnlichen Gegenstand herumzeige. Drei Streifenwagen rückten an und kontrollierten die Gruppe. Dabei übergab ein 18-Jähriger den Polizisten eine Soft-Air-Waffe. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten dann noch verschiedene Drogen und weitere verdächtige Utensilien. In der Annahme, dass der junge Mann ein Dealer sein könnte, durchsuchten die Polizisten auch seine Wohnung. Dort fanden sie mehrere Messer, ein Schwert und eine weitere Soft-Air-Waffe. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Drogen besessen und mit ihnen gehandelt zu haben.

