Stand: 21.08.2024 16:54 Uhr Motorradunfall bei Zurow: 17-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Zurow und Krassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Dienstag lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Nachmittag auf der K31 unterwegs. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Der 17-Jährige wurde aber so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, so die Polizei. Die K31 war während der Rettungsmaßnahme und zur Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll und anschließend teilweise gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Ursache für den Unfall.

