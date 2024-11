Stand: 25.11.2024 14:53 Uhr Motocross: 17-jähriger aus Pinnow ist deutscher Meister in 125er-Klasse

Der 17-jährige Paul Neunzling aus Pinnow bei Schwerin ist deutscher Meister im Motocross der 125er-Klasse geworden. Diese Rennen werden mit Motocross-Maschinen mit maximal 125 Kubikzentimetern Hubraum gefahren. Neunzling setzte sich in insgesamt 18 Rennen gegen ungefähr 80 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch. Mit dem Meistertitel steigt Neunzling in die nächst höhere Klasse auf. Dort werden Motorräder mit der doppelten Leistung, also 250 Kubikzentimetern Hubraum, genutzt.

