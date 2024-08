Stand: 06.08.2024 06:17 Uhr Mehrfache Vergewaltigung: 44-Jähriger in Schwerin vor Gericht

Von heute an muss sich ein Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Schweriner Landgericht verantworten. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Ludwigslust Parchim soll seiner Lebensgefährtin in zwei Fällen Gewalt angetan haben. Nach Angaben des Landgerichts liegt die erste Tat mehr als vier Jahre zurück, die zweite soll sich im Dezember vergangenen Jahres ereignet haben. Bei dem jüngeren Vorfall soll der Angeklagte die Frau auch an den Haaren gezogen und auf eine Treppe gestoßen haben. Deswegen wird ihm neben der Vergewaltigung auch Körperverletzung zur Last gelegt. Das Gericht hat zunächst vier Verhandlungstage anberaumt. Ein Urteil könnte Mitte August fallen.

