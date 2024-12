Stand: 12.12.2024 16:21 Uhr Mann fährt betrunken über Kreisel

In Hagenow ist in der Nacht zum Donnerstag ein stark alkoholisierter Mann mit seinem Auto über einen Kreisverkehr gefahren. Dabei hat er sein Auto wie auch den Kreisverkehr beschädigt. Polizisten bemerkten auf einer Streifenfahrt den Schaden am Kreisel und fanden dort auch das Auto-Kennzeichen sowie eine Ölspur, die sie zum Unfallauto führte. Bei dem 26-Jährigen Fahrer wurde ein Alkoholwert von 2,1 Promille festgestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Außerdem wurde ein Spezialunternehmen zur Beseitigung der Ölspur angefordert. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim