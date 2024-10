Stand: 21.10.2024 16:38 Uhr Mann bei Schlägerei in Wismar schwer verletzt: Zeugen gesucht

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Wismar sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am vergangenen Sonnabend gegen 23 Uhr im Philosophenweg zu einer Schlägerei. Dabei sollen etwa fünf Männer auf einen 37-jährigen Polen eingeschlagen und eingetreten haben. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Einer der Gesuchten soll einen roten Pullover getragen haben, ein anderer Mann einen schwarz-weißen Pullover. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter nicht gefunden werden. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Hilfe: Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer (03841) 20 30 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

