Lübz und Parchim: Unbekannte heben Gullydeckel aus der Straße

Bislang noch unbekannte Täter haben am Wochenende mehrere Gullydeckel in Lübz und Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) entfernt. Laut Polizei sind die Deckel aus der Straße gehoben und in der Nähe liegen gelassen worden. In Parchim wurden unter anderem zwei Abdeckungen am Fischerdamm entfernt, sie konnten am Sonnabend gegen 23 Uhr von der Polizei wieder in die Straße eingesetzt werden. In Lübz war die Theodor-Körner-Straße betroffen. Laut Polizei stellen entfernte Straßenabdeckungen eine große Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.08.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim