Stand: 02.08.2024 12:49 Uhr Ludwigslust: Weniger Führungen durch Schloss und Park

Im Schloss sowie im Schlosspark Ludwigslust werden weniger öffentliche Führungen gebucht. Das hat Auswirkungen auf die elf Schlossführer, die auf Honorarbasis Gästen Schloss und Park zeigen. Sie werden aktuell seltener angefragt, so eine Sprecherin der Landesbehörde Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV befürchten Schlossführer, dass ihnen die Führungen ganz gestrichen werden. Das dementierte die Behördensprecherin. Tatsache sei, dass die Schlossleitung aktuell einige Führungen selbst übernimmt. So sollen Kosten gespart werden. Die Honorarkräfte würden nach Bedarf gebucht, so die Sprecherin weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim