Stand: 02.08.2024 15:30 Uhr Ludwigslust: Pkw rollt über Arm - 84-Jährige schwer verletzt

Eine 84-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Ludwigslust schwer verletzt worden. Laut Polizei parkte ein 63-jähriger Autofahrer am Vormittag in der Lindenstraße. Beim Öffnen seiner Tür stieß er gegen die vorbeifahrende Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Im selben Moment überholte ein 75-jähriger Autofahrer die gestürzte Frau und fuhr über ihren Arm. Die Frau wurde schwer am Arm verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim