Ludwigslust-Parchim kriegt Millionen für Sonderbelastungen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern zahlt dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mehr als vier Millionen Euro für Sonderbelastungen in den vergangenen Jahren. Dazu zählt unter anderem die Waldbrandbekämpfung im Sommer 2023 auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände bei Lübtheen und in der Viezer Heide bei Hagenow. Der größte Anteil der finanziellen Belastungen entstand jedoch durch die Afrikanische Schweinepest. Hier sind Kosten in Höhe von etwa 3,7 Millionen Euro entstanden. Im November 2021 wurde erstmals im Landkreis Ludwigslust-Parchim die Schweinepest bei einem Wildschwein festgestellt. Zwei Jahre später konnten alle Sperrmaßnahmen für die Bekämpfung aufgehoben werden.

