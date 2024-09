Stand: 09.09.2024 11:24 Uhr Ludwigslust-Parchim: "Wochen der seelischen Gesundheit" starten

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Montag die sogenannten "Wochen der seelischen Gesundheit" gestartet. Bis zum 29. September finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Offiziell eröffnet werden die Themenwochen am Mittwoch bei den Lewitz-Werkstätten in Parchim. Es folgen weitere Tage der offenen Tür - unter anderem bei der Suchtberatung in Hagenow und bei der Einrichtung Hand in Hand in Wittenburg. Auch ein Gottesdienst und Fachtagungen zu Themen wie Stressbewältigung, Burnout und Fachkräfte der Branche sind Teil des Programms. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt es auf der Seite des Kreises. Die "Wochen der seelischen Gesundheit" finden erstmals unter diesem Namen statt, vorher waren sie als "Wochen der Gemeindepsychiatrie" bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.09.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim