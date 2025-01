Stand: 31.01.2025 14:07 Uhr Ludwigslust-Parchim: Sechs Unfälle wegen Glätte - drei Verletzte

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist es am Freitagmorgen zu mehreren Glätteunfällen gekommen. Laut Polizei ereigneten sich zwischen 5 und 7 Uhr sechs Unfälle in dem Kreis, bei denen drei Menschen leicht verletzt wurden. So verlor unter anderem ein 41-jähriger Autofahrer in Zarrentin die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Bus zusammen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro. Das Auto musste von der Unfallstelle, der Landesstraße 07, geborgen werden.

Auf der Kreisstraße 27 in Richtung Gammelin kam ein 37-Jähriger mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend in einen Graben. Er verletzte sich leicht und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Schwerin. Ebenfalls verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einem Unfall zwischen Brahlstorf und Vellahn. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, sein Auto überschlug sich. Laut Polizei entstand hier ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Missglücktes Überholmanöver, zu schnell unterwegs

Zwischen Schwerin und Klein Rogahn missglückte am Morgen außerdem ein Überholmanöver. Es kam zum Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Verletzt wurde hier niemand, der Schaden liegt Polizei-Angaben nach bei 8.500 Euro. Eine Vollsperrung gab es auf der B5 zwischen Pritzier und Vellahn: Hier kam ein Mann mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Er kam nach Hagenow ins Krankenhaus. Auf der Kreisstraße 3 zwischen Boizenburg und Schwartow fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Wagen in eine Leitplanke. Hier entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro, so die Polizei weiter.

