Ludwigslust: Mehr Geld für Familienförderung

In Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sollen junge Familien mit Mehreinnahmen aus der Grundsteuer unterstützt werden. Das haben die Stadtvertreter am Mittwochabend beschlossen. Familien können demnach bei Grundstückskäufen in Ludwigslust einen Bonus von maximal 7.500 Euro von der Stadt bekommen. Die Höhe der Summe ist abhängig von der Anzahl der Kinder. Die Mehreinnahmen entstehen dadurch, dass der Grundsteuerhebesatz für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft nicht gesenkt wird, sondern der aktuelle Hebesatz von 310 Prozent gleich bleibt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B steigt hingegen von 400 auf 555 Prozent. Die neuen Hebesätze gelten ab dem kommendem Jahr.

