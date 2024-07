Stand: 16.07.2024 08:21 Uhr Lesung in Dorf Mecklenburg: Elisabeth Ruge erinnert an Widerstand

50 Besucherinnen und Besucher haben am Montag den Weg in die Gemeindebibliothek Dorf Mecklenburg gefunden, um die Lesung der Verlegerin und Autorin Elisabeth Ruge zu erleben. Die Enkelin von Fritz-Dietlof Graf von Schulenberg befasst sich seit Jahren mit der Geschichte ihrer Familie und allen Facetten des Widerstands im 3. Reich. Am 20. Juli 1944 verübten Verschwörer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler. Zum engsten Kreis der Verschwörer gehörte auch Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg