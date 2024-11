Stand: 27.11.2024 15:25 Uhr Landkreis Ludwigslust-Parchim: Landrat Sternberg tritt wieder zur Wahl an

Der Landrat vom Landkreis Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (SPD) will im Mai erneut antreten. Der SPD-Kreisvorstand unterstützt die Kandidatur. Vieles sei gemeinsam erreicht worden und es gebe noch viel zu tun, sagte Stefan Sternberg zu seiner Motivation, erneut für das Amt zu kandidieren. Mit der Unterstützung des Kreisvorstands ist es so gut wie sicher, dass Sternberg im Januar vom Kreisparteitag der SPD dann auch nomininiert wird. Er wird bei der Landratswahl auf jeden Fall mindestens einen Gegenkandidaten haben. Die CDU hat auf NDR-Anfrage angekündigt, auf jeden Fall auch jemanden aufzustellen. Wer das sein wird, ist noch offen. Die CDU will ihren Landratskandidaten im Januar bennenen. Die Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim findet am 11. Mai statt.

