Stand: 04.11.2024 16:42 Uhr Kinos in Westmecklenburg starten die Schulkinowoche

Am Montag starteten in Westmecklenburg die ersten Kinos mit der landesweiten Schulkinowoche. Insgesamt beteiligen sich sieben Kinos aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie aus Schwerin. Bis Freitag zeigen die Kinobetreiber Filme für Grundschüler und für ältere Jahrgänge zu einem ermäßigten Eintrittspreis von vier Euro. Im Programm sind beispielsweise "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen", "Sonne und Beton" oder "The Zone of Interest". Die Auswahl der Filme während der Schulkinowoche orientiert sich unter anderem an Vorgaben aus den aktuellen Lehrplänen, damit Lehrkräfte den Besuch im Kino in den Unterricht integrieren können. Das Angebot umfasst aktuelle Spielfilme, Dokumentarfilme, Animationsfilme und Filmklassiker. Im vergangenen Jahr haben landesweit knapp 33.000 Schüler und Lehrer die Kinos besucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.11.2024 | 17:30 Uhr