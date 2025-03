Stand: 10.03.2025 07:25 Uhr Kinderschutzbund Schwerin startet Plakat-Kampagne

Der Kinderschutzbund Schwerin hat eine Plakatkampagne zum Handy-Konsum von Eltern gestartet. Mit der Aktion "Sprich mit mir" sollen Eltern aufgefordert werden, sich weniger mit dem Smartphone zu beschäftigen und mehr mit den Kindern zu sprechen. Eine Cartoonistin hat dazu typische Alltagszenen gemalt. Diese Bilder werden auf großen Plakaten in der Stadt zu sehen sein. Außerdem unter anderem als Poster in Kinderarztpraxen, in Kitas und bei Logopäden und Ergotherapeuten. Auch auf Monitoren in Bussen und Straßenbahnen des Nahverkehrs Schwerin wird die Kampagne gezeigt. Die Kampagne kostet etwa 4.500 Euro und wurde zu einem großen Teil vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung gefördert.

