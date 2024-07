Stand: 29.07.2024 12:52 Uhr Jugendfeuerwehr aus Kummer bei Weltmeisterschaft in Italien

Die Jugendfeuerwehr aus Kummer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat bei der Jugendfeuerwehr-Weltmeisterschaft in Italien den 15. Platz belegt. Insgesamt waren 60 Mannschaften aus 22 Nationen im Trentino an den Start gegangen. Die zehn Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren traten nach drei Trainingstagen im Wettbewerb nach den internationalen Regeln des Weltfeuerwehrverbandes an. Dazu gehörten unter anderem: das Verlegen von Schläuchen, das Spritzen mit der Kübelspritze, das Anlegen von Knoten und ein 400 Meter Hindernislauf. Den Weltmeistertitel sicherte sich die Mannschaft aus Guggenberg in Östereich, gefolgt von Polen und Tschechien. Aus Kummer waren rund 100 Einwohner nach Italien gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das ist jeder vierte Einwohner des Dorfes. Am 23. August ist an der Freiwilligen Feuerwehr Kummer ein großes Abschlussfest geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim