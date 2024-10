Stand: 29.10.2024 14:51 Uhr IHK-Konjunkturumfrage: Trübe Aussichten für Wirtschaft in Westmecklenburg

Der IHK-Konjunkturklima-Indikator ist seit dem Frühjahr um knapp fünf Punkte auf 88,6 gefallen. Viel schlechter war die Stimmung in der Wirtschaft zuletzt nur zu Beginn der Corona-Pandemie und nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Der zehnjährige Mittelwert des Indikators liegt bei 111 Punkten, 100 gelten als Schwelle zum wirtschaftlichen Wachstum. Als Gründe für die Bewertung gibt die IHK an: allgemeine Sorgen um die Entwicklung aufgrund einer schlechten Wirtschaftspolitik, hohe Belastungen bei Energiepreisen und zu viel Bürokratie. Hinzu kommen Arbeitskräftemangel und eine allgemeine Kauf- und Investitionszurückhaltung. Laut IHK-Präsident Matthias Belke fließen viele Resourcen der Unternehmer in die Erfüllung von Verwaltungsvorschriften, statt in das Kerngeschäft. Die Politik sei zu wenig in der Realität der Unternehmen verhaftet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.10.2024 | 17:30 Uhr