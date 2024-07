Stand: 18.07.2024 18:03 Uhr Hunderte Bäume im Schlosspark Ludwigslust gesichert

Über 700 verschiedene Maßnahmen wurden schon an den Bäumen durchgeführt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Totholz entfernt wurde, Baumkronen gekürzt wurden oder manche Bäume auch mit Drahtseilen gesichert wurden. Die zuständige Behörde für die staatlichen Gärten legt besonderen Wert auf den Schlosspark Ludwigslust, sagte Direktorin Zinnow. Hier soll auch in diesem Jahr wieder das kleine Fest im großen Park stattfinden. Deshalb war der Schlosspark Ludwigslust, neben dem Schweriner Schlossgarten, ganz oben in der Prioritätenliste. Zinnow betont aber, dass jeden Tag in den Parks gearbeitet wird. Nicht immer mit Kettensägen, oft seien auch spezielle Gutachter vor Ort und Seil-Kletterer in den Bäumen. Die alten Bäume haben Probleme sich an neue Gegebenheiten durch den Klimawandel anzupassen, zum Beispiel an einen sinkenden Grundwasserspiegel. Dadurch laufen viele Bäume im Park Gefahr abzusterben. Junge Bäume, die in den letzten Jahren im Park gewachsen sind, sollen mit stärkerem Regen und Wind besser klarkommen, so Zinnow.

