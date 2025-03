Stand: 14.03.2025 11:13 Uhr Heringstage in Wismar: Großes Heringsessen auf dem Marktplatz

Am Sonnabendvormittag starten in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) die alljährlichen Heringstage. Zwei Wochen lang können dann in Wismarer Restaurants verschiedene Heringsgerichte gegessen werden. Laut Oliver Greve von der "Fischereigenossenschaft Wismarbucht" ist auch genug Hering dafür da. Schon im Januar sei der Hering in der Ostsee gesichtet worden. Dann verschwand er wieder und tauche jetzt wieder auf. Einen richtigen Vergleich zu den Vorjahren gebe es aber noch nicht.

Traditioneller Eröffnungstag

Am Sonnabend kommt symbolisch ein Fischkutter mit frischem Hering im Wismarer Hafen an. Anders als in den Vorjahren legt er in der Nähe des Baumhauses an. Dort wird der Fisch traditionell unter den Augen vieler Schaulustiger auf einen Holzkarren verladen. Den schiebt der Bürgermeister dann in Begleitung von Salutschüssen und einem Blasorchester zum Markt. Dort findet dann gegen Mittag ein großes Heringsessen statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg