Stand: 01.12.2024 19:44 Uhr Handball: Grün-Weiß Schwerin verliert in Hannover

In der dritten Handball Liga der Frauen musste Grün-Weiß Schwerin eine Niederlage einstecken. Auswärts beim TV Hannover-Badenstedt verloren die Schwerinerinnen mit 32:34 (15:14). Das Spiel war die ganze Zeit knapp - schon zur Halbzeit aber lag Grün-Weiß mit einem Tor zurück und am Ende konnte Hannover sich durchsetzen. Beste Werferin der Schwerinerinnen war Katharina Böhmker mit neun Toren. In der kommenden Woche empfängt Grün-Weiß dann den Frankfurter Handballclub.



Schon am Sonnabend haben die Mecklenburger Stiere in der Regionalliga gewonnen. Mit 45:34 (19:14) setzten sie sich beim MTV 1860 Altlandsberg durch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.12.2024 | 09:30 Uhr