Stand: 05.02.2025 14:03 Uhr Hagenow: Smart-City Projekt geht trotz Haushaltsdefizit weiter

Die Stadt Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim will trotz schwieriger Haushaltslage am bundesweiten Modellprojekt Smart City festhalten. Das haben die Stadtvertreter beschlossen. Für die nächsten vier Jahre gibt es im Hagenower Haushalt ein Defizit von etwa 800.000 Euro. Aktuell wird der Haushalt der Stadt von der Kommunalaufsicht des Innenministeriums geprüft. Die Stadtvertreter wollen jedoch nicht, dass an dem aktuell noch laufenden Projekt Smart-City gespart wird. Allerdings könnte es Sparauflagen vom Innenministerium geben, so Bürgermeister Thomas Möller (Die Linke). Smart-City sei zwar eine freiwillige Leistung, aber gut für die Stadt, betont Möller.

Hagenow will digitale Angebote ausweiten

In dem Smart-City Projekt werden verschiedene digitale Maßnahmen in der Stadt umgesetzt. So gibt es zum Beispiel eine Stadt-App und einen digitalen Experimentierraum für die Stadtbibliothek. Insgesamt gibt es bei Smart-City sieben Teil-Projekte, wovon in Hagenow bereits vier fertiggestellt wurden. Die verbleibenden drei Projekte, wie beispielsweise ein digitales Bürgerbüro, sollen bis spätestens Oktober abgeschlossen sein. Der Eigenanteil der Stadt beträgt dabei 300.000 Euro. Sollte Hagenow dieses Geld nicht aufbringen, sind laut Bürgermeister Möller die Projekt-Ergebnisse und Fördermittel vom Bund gefährdet.

