Hagenow: Rote Rosen für eine schönere Stadt

Die Innenstadt von Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll schöner werden. Deshalb hat Bürgermeister Thomas Möller (Die Linke) dazu aufgerufen, Strauchrosen zu pflanzen. Die werden von der Stadt bezahlt. Dort, wo in Hagenow Rosengitter ungenutzt sind, oder in den Vorgärten sollen die roten Strauchrosen dann zu sehen sein. Über ein Formular können sich Hagenowerinnen und Hagenower bei der Stadt melden. Wenn die bestellten Pflanzen da sind, werden sie am Bauhof von Hagenow ausgegeben. Bestellungen werden bis Anfang September angenommen.

