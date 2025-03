Stand: 13.03.2025 11:05 Uhr Goldberg: Diebe stehlen Auto von Privatgrundstück

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Woosten bei Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein schwarzer Audi A6 von einem Privatgrundstück gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug vor dem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in der Zeit von 22 bis 7 Uhr. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

