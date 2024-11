Stand: 20.11.2024 07:20 Uhr Glatte Autobahnen: Drei Unfälle im Bereich Kreuz Wismar

In Westmecklenburg ist es aktuell sehr glatt auf den Straßen. Am Mittwochmorgen haben sich im Bereich des Autobahnkreuzes Wismar schon drei Unfälle ereignet. Auf der A20 in Richtung Lübeck hat sich ein Auto überschlagen. Zudem gab es einen Unfall zwischen den Abfahrten Neukloster und Zurow (Landkreis Nordwestmecklenburg). In beiden Fällen war laut Polizei Straßenglätte die Unfallursache. Verletzt wurde niemand, die Autobahn war zeitweise halbseitig gesperrt. Auf der A14 zwischen dem Kreuz Wismar und Jesendorf ist ein Auto wegen der Glätte verunglückt. Auch hier gab es keine Verletzten. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Die Polizei weist in dem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, nur noch mit Winter- oder Ganzjahresreifen zu fahren und die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen.

