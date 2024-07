Stand: 16.07.2024 18:01 Uhr Gewitter: Feuerwehreinsätze, Strohmiete brennt

Das Gewitter am Dienstagnachmittag hat in Westmecklenburg für viele Feuerwehr-Einsätze gesorgt - vor allem wegen abgebrochener Äste und umgestürzter Bäume. Das Unwetter zog vom Landkreis Ludwigslust Parchim über Schwerin. Feuerwehrleute räumten unter anderem einen umgestürzten Baum vom Paulsdamm nördlich von Schwerin. Bei Neustadt Glewe brennt außerdem eine Strohmiete eines Pferdegestüts. Sie ist 120 Meter lang und besteht aus etwa 3000 Ballen - sechs freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung sind im Einsatz. Die Straße zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe ist wegen der Löscharbeiten gesperrt - hier liegen Schläuche für die Wasserversorgung. Die Feuerwehrleute versuchen zu verhindern, dass das Feuer auf eine weitere Strohmiete übergreift. Mit schwerem Gerät werden die Ballen auseinandergezogen und einzeln gelöscht, so ein Sprecher der Leitstelle. Die Feuerwehr rechne mit einem längeren Einsatz.

