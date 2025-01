Stand: 19.01.2025 12:30 Uhr Gehwege in Schwerin werden erneuert

Ab Montag wird am Schweriner Demmlerplatz ein Gehweg erneuert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 11. April dauern. Konkret geht es um den Weg um die Grünfläche vor dem Amtsgericht. Es werden auch Straßenbeleuchtungskabel verlegt. Der Gehweg kann während der Bauzeit nicht genutzt werden sagte eine Stadtsprecherin. Außerdem werden Halteverbotszonen eingerichtet. Und außerdem wird auch in der Ricarda Huch Straße am Gehweg gebaut. Hier dauert es bis 9. Februar und es müssen ebenfalls Gehweg und Fahrbahn abschnittsweise gesperrt werden.

