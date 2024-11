Stand: 05.11.2024 06:38 Uhr GPS-Tracker: Polizei findet gestohlenen Anhänger in Wittenburg

Polizisten haben in Wittenburg einen in Zarrentin (beides Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlenen Anhänger wieder gefunden. Der Halter hatte den zweiachsigen Kipp-Anhänger war am Sonnabend auf einem Parkplatz in Zarrentin abgestellt. Am Sonntagvormittag bemerkte er, dass der Hänger verschwunden war und meldete den Diebstahl der Polizei. In den Anhänger war ein GPS-Tracker eingebaut, damit fanden ihn die Polizisten in einem Wittenburger Gewerbegebiet. Sie haben Spuren gesichert und ermitteln wegen Diebstahls.

