Stand: 06.10.2024 07:30 Uhr Fußball: Heimspiele für Wismar und Schwerin erfolgreich

In der Fußball Oberliga hat der FC Anker Wismar am Sonnabend drei Punkte geholt. Im Heimspiel gegen Grün-Weiß Ahrensfelde gewannen die Wismarer mit 4:1. Die Tore machten Breier, Bode und Banouas, der doppelt traf. Ebenfalls siegreich war der FC Mecklenburg Schwerin. In der Verbandsliga gewannen die Schweriner ihr Heimspiel gegen den FC Förderkader Rene Schneider mit 3:2. Der MSV Pampow unterlag hingegen auswärts der zweiten Mannschaft des Greifswalder FC mit 0:3.

