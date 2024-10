Stand: 01.10.2024 16:05 Uhr Forschungsanstalt zählt Forellen im Poischower Mühlenbach

Im Poischower Mühlenbach im Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei eine Zähleinrichtung für Forellen in Betrieb genommen. Es ist die zehnte ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern. Künstliche Intelligenz wertet die an den Unterwasserkameras vorbeischwimmenden Fische aus und erkennt Forellen. Mit den Zähleinrichtungen soll kontrolliert werden, wie gut ein Wiederansiedlungsprogramm für Meerforellen im Land funktioniert. Laut dem Projektleiter der Landesforschungsanstalt Steibli, ist die Forelle zu DDR-Zeit fast komplett aus den Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns verschwunden.

