Stand: 11.12.2024 09:18 Uhr Feuerwehreinsatz an Regionaler Schule Domsühl

An der Regionalen Schule Domsühl (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es am Morgen einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Laut Einsatzleitstelle hatte der Hausmeister am Morgen einen beißenden Geruch in der Schule festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Geruch um ausgetretene Lösungsmittel-Dämpfe aus der Renovierung eines Fußbodens. Die Räume wurden daraufhin gelüftet. Der Unterricht fällt am Mittwoch aus, teilte die Berufsfeuerwehr in Schwerin auf NDR-Nachfrage mit. Die 200 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe fünf bis zehn kamen zum Teil mit Bussen wieder nach Hause. Am Donnerstag soll der Unterricht wieder regulär stattfinden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

