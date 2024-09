Stand: 25.09.2024 06:32 Uhr Feierlicher Appell in Schwerin: Landeskommando unter neuer Führung

Das Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern der Bundeswehr hat einen neuen Kommandeur. Zum militärischen Zeremoniell im Schweriner Schlossgarten waren am Dienstag Abordnungen von Bundeswehrstandorten aus dem Land sowie der Polizei und des Technischen Hilfswerks angetreten. Nach rund zwei Jahren auf dem Posten geht Brigadegeneral Uwe Nerger altersbedingt in den Ruhestand. Seine Dienstzeit im Landeskommando war geprägt von der veränderten Sicherheitslage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Nerger übergab das Kommando an seinen Nachfolger Flotillenadmiral Ulrich Reineke. Der 60-Jährige war zuletzt im Marinekommando in Rostock eingesetzt. Der studierte Luft- und Raumfahrttechniker hat sowohl einen Generalstabslehrgang, als auch eine französische Generalstabsausbildung absolviert. Er war unter anderem Kommandant der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern. Das Landeskommando ist sowohl für die Zusammenarbeit von militärischen und zivilen Stellen in Mecklenburg-Vorpommern zuständig, als auch für den Heimatschutz.

