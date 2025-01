Stand: 08.01.2025 17:47 Uhr Dr.-Unruh-Preis am Sana Hanse-Klinikum in Wismar verliehen

Am Sana Hanse-Klinikum in Wismar ist am Mittwoch wieder der Dr.-Unruh-Preis verliehen worden. Eine der Preisträgerinnen ist Giana Burba ist leitende Schwester der Endoskopie-Abteilung am HANSE-Klinikum Wismar. Für ihren Fachvortrag zum Thema Innovative endoskopische Verschlusstechniken wurde sie mit heute dem 47. Dr.-Unruh-Preis ausgezeichnet. In ihrem Vortrag berichtete Schwester Burba über innovative endoskopische Verschlusstechniken. Mit einer Art Tacker können offene Wunden und Perforationen im Gewebe verschlossen werden. Das innovative daran: Die Instrumente die dabei zur Anwendung kommen, würden immer kleiner, besser zu bedienen und leistungsfähiger, so Burba. Wie Dr. Beata Loj, eine der Jurorinnen die den Preis heute im Rahmen einer Festveranstaltung verlieh sagte, das Symposium mit Fachvorträgen und die anschließende Preisverleihung sollten den jungen Medizinern die Möglichkeit bieten, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Seit 1976 werden mit dem Dr.-Unruh-Preis neue Therapieverfahren und innovative Behandlungskonzepte am Sana Hanse-Klinikum, dem größten Klinikum Nordwestmecklenburgs, ausgezeichnet.

