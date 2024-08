Stand: 21.08.2024 15:42 Uhr Dömitz: Autofahrer will Reh ausweichen und überschlägt sich

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch versucht, bei Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einem Reh auszuweichen und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und landete anschließend im Straßengraben. Der Unfall ereignete sich gegen 23.20 auf der L04. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt, so die Polizei weiter. An seinem Auto entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro.

