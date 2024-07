Stand: 30.07.2024 15:33 Uhr Brüel: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

In Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Motorradfahrer am Dienstagvormittag schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Opels übersah beim Abbiegen offenbar den heranfahrenden Motorradfahrer, so die Polizei. Obwohl der 74-jährige Autofahrer noch bremste, stießen beide Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der 62-jährige Yamaha-Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum nach Schwerin. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Wariner Straße war für die Bergung für eine Viertelstunde voll gesperrt.

