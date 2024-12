Stand: 28.12.2024 09:51 Uhr Brandstiftung in Mehrfamilienhaus in Hagenow

In Hagenow hat es im Stadtteil Kiez am Freitagabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Laut Polizei brach das Feuer gegen kurz nach 16 Uhr im Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens aus. Vor Ort konnte die Polizei einen 30-jährigen mutmaßlichen Brandstifter festnehmen. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden die Elektronik und die Heizung des Hauses stark beschädigt. Zwei Bewohner kamen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Insgesamt mussten 30 Menschen bei Freunden, Verwandten oder in einer Notunterkunft nahe Hagenow untergebracht werden. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei.

